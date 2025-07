Forfait Badosa-Tsitsipas e non solo: novità sul doppio misto agli US Open

Prime rinunce al nuovo format del doppio misto degli US Open. Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas non prenderanno parte al torneo, dopo che nelle scorse settimane era stata confermata la fine della loro relazione. Si ritira anche Qinwen Zheng, n.6 WTA e oro olimpico a Parigi 2024: la cinese si è operata al gomito destro e non volerà a New York. Forfait anche per Jack Draper, che avrebbe dovuto giocare insieme a Zheng ed è alle prese con problemi fisici che gli impediranno di scendere in campo al masters 1000 di Toronto. Restano della partita alcune delle coppie più attese come quella composta da Emma Navarro e Jannik Sinner, o quella formata da Emma Raducanu e Carlos Alcaraz.