Kyrgios, troppe parole e pochi fatti. Umiliato in 58 minuti: “Spazzati via”

WASHINGTON (Stati Uniti d'America) - È durato meno di un'ora, 58 minuti per l'esattezza, il primo match disputato da Nick Kyrgios dopo 122 giorni di assenza. Il tennista australiano, sovente 'generoso' oratore di commenti poco edificanti nei confronti di Jannik Sinner , ha dimostrato ancora una volta di saper parlare molto meno bene quello che dovrebbe essere il suo unico 'idioma': il tennis. In coppia con il francese Gael Monfils , l'avventura nel torneo di doppio al Citi DC Open, Atp 500 in corso di svolgimento a Washington, si è interrotta al primo turno per mano del monegasco Hugo Nys e dell'altro transalpino Edouard Roger–Vasselin, che si sono imposti con un doppio 6-2.

L'amara ammissione di Kyrgios

L'australiano, di origini greche e malesi ed ex numero 13 del mondo, non disputava un incontro ufficiale dalla sua eliminazione al secondo turno del Miami Open lo scorso marzo e aveva saltato anche la stagione sull'erba. "Il ginocchio è cotto", ha scritto il tennista in una storia pubblicata sul proprio account Instagram al termine del match di doppio perso in coppia con Gael Monfils. Quindi, in un altro messaggio assieme proprio al 38enne francese, ha aggiunto: "Siamo stati spazzati via e io giocavo su una gamba sola".

