Venus Williams eroica e da record: a 45 anni supera il primo turno a Washington

Venus Williams si regala un altro record in una carriera che vanta quarantanove titoli, di cui sette del Grande Slam. La 45enne statunitense ha battuto col punteggio di 6-3 6-4 la connazionale classe 2001 Peyton Stearns (numero 35 al mondo) nel primo turno del torneo WTA 500 di Washington, diventando così la giocatrice più anziana ad aver vinto una partita in singolare nel circuito maggiore dal 2004, quando Martina Navratilova, allora 47enne, sconfisse Catalina Castano a Wimbledon. Venus Williams non vinceva una partita nel singolare dall'agosto 2023, quando superò in due set Veronika Kudermetova a Cincinnati.

Le parole di Venus Williams

"Questo è il primo passo e la prima partita è sempre estremamente difficile. Non è facile descrivere la difficoltà di tornare a giocare dopo una pausa così lunga. Entrando in campo, sento ancora di avere il tennis per poter vincere, ma si tratta di riuscirci davvero. Quindi giocare un buon match e vincere è il miglior risultato possibile. Ma sono qui con i miei amici, la mia famiglia, le persone che amo e anche i miei fan, che amo e che mi amano, quindi è stata una serata semplicemente meravigliosa", ha dichiarato Venus Williams dopo l'incontro. Al secondo turno affronterà la polacca Magdalena Frech, numero 25 del ranking e quinta testa di serie in tabellone, che all'esordio ha superato in due set l'ucraina Yuliia Starodubtseva. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due.

Il programma degli ottavi di finale

Oggi alle 17 ora italiana iniziano gli ottavi di finale del Wta di Washington. Il primo incontro sarà tra la polacca Magda Linette e la russa Anna Kalinskaya, segue la sfida tra la statunitense Caroline Dolehide e la danese Clara Tauson. Non prima di mezzanotte la padrona di casa Emma Navarro, testa di serie n.2, affronterà la greca Maria Sakkari. Chiude il programma il match tra la kazaka Elena Rybakina e la canadese Victoria Mboko. Venus Williams sarà di protagonista domani, ma oggi scenderà comunque in campo: dopo l'esordio vincente, giocherà infatti i quarti di finale nel torneo di doppio assieme alla connazionale Hailey Baptiste, contro la coppia composta da Taylor Townsend e Shuai Zhang.