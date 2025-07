Chi è il fidanzato di Venus Williams: attore italiano e grande tifoso Juve

Una serata da ricordare per Venus Williams , che non solo ha segnato uno storico ritorno alla vittoria nel circuito WTA, ma ha anche confermato ufficialmente il suo fidanzamento con l’attore italiano Andrea Preti che, proprio al termine del match, ha postato diverse cose su di lei nelle stories su Instagram: "Why not?" e un "Proud" per accentuare il legame tra i due. Dopo mesi di speculazioni e sguardi curiosi sui social, la sette volte campionessa del Grande Slam ha sciolto ogni dubbio in un’intervista post-partita martedì, subito dopo aver battuto Peyton Stearns a Washington . A 45 anni, la Williams ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza in campo e, fuori dal campo, ha condiviso la gioia di un nuovo capitolo personale. L’annuncio ha aggiunto ulteriore emozione a una serata già memorabile per il pubblico presente. Una combinazione perfetta di trionfo sportivo e felicità privata che ha fatto rapidamente il giro del mondo.

Venus racconta il rapporto con Preti

Durante l’intervista con Rennae Stubbs, ex tennista e commentatrice, Venus Williams ha risposto sorridendo alla domanda sul fidanzamento: "Sì, il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiato a continuare a giocare". Ha poi spiegato quanto Andrea Preti, 37 anni, le sia stato accanto durante i mesi difficili di recupero e allenamento: “Ci sono stati tanti momenti in cui volevo mollare. Giocare a tennis è durissimo. È come lavorare dalle 9 alle 17 ma correndo tutto il tempo”. Williams ha poi scherzato sulla fatica degli allenamenti: “Sollevi pesi, praticamente muori… e poi il giorno dopo lo rifai”. Ha anche rivelato che Preti non l’aveva mai vista giocare dal vivo prima di questa settimana: "È stato bellissimo condividere con lui questa vittoria". La coppia, molto riservata, era stata avvistata per la prima volta insieme nell’estate del 2024 durante una vacanza a Nerano, sulla costiera amalfitana, e le voci di fidanzamento erano esplose a febbraio quando lei è stata fotografata con un vistoso anello di diamanti all’anulare sinistro. Ora la conferma è ufficiale e lo si intuisce dal volto sorridente di Venus. La domanda, però, sorge spontanea: chi è Andrea Preti? Tra i suoi amori c'è anche la Juventus...

Chi è Andrea Preti

Andrea Preti è un attore e imprenditore che ha saputo costruire una carriera poliedrica nel mondo dello spettacolo. Nato a Copenaghen il 21 gennaio 1988 da padre danese e madre italiana, si trasferisce in Italia a 17 anni per inseguire il sogno di diventare attore. Dopo aver studiato recitazione a New York, ottiene il primo ruolo importante nella fiction “Furore” nel 2013. Nel 2015 debutta alla regia con “One More Day”, film premiato al Festival del cinema italiano a Mosca. La notorietà arriva al grande pubblico nel 2016 con la partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Successivamente prende parte a diversi film tra cui “Di tutti i colori”, “Detective per caso” e “Un nemico che ti vuole bene”. Nel 2021 è nel cast del film “Girls from Dubai” e della serie “Un professore”. Mentre nel 2023 partecipa al film 'Temptation'. Nel 2024 è tornato in TV partecipando al reality “La Talpa”, condotto da Diletta Leotta.