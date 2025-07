Sinner torna dalla Juve! La scelta per recuperare, occhi sugli US Open

TORINO - Dopo aver dato forfait per la partecipazione al Masters 1000 di Toronto , a cui non prenderanno parte neanche Alcaraz e Djokovic, Jannik Sinner ha negli occhi solo gli Us Open che saranno anticipati dal Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 del mondo e detentore del titolo a Flushing Meadows ha deciso di prendersi una piccola pausa dopo lo storico trionfo di Wimbledon e prima di iniziare la stagione sul cemento ha optato per una serie di controlli per valutare al meglio la sua condizione fisica. In terra statunitense, l'altoatesino ambisce a portare a casa il terzo Slam dell'anno ed è necessaria la migliore condizione fisica per poter rendere al meglio. Per farlo, Sinner ha compiuto una scelta da veri numeri uno, affidandosi nuovamente ad una delle migliori strutture in circolazione: il J Medical .

Sinner, il ritorno al J Medical e Monte-Carlo

Dopo la decisione di reintegrare nel suo staff Umberto Ferrara, il preparatore atletico allontanato meno di un anno fa dopo il caso Clostebol, Jannik si è recato al J Medical di Torino per svolgere test e controlli in vista dei prossimi impegni. Quella di Sinner in casa Juve non è una prima volta, bensì un ritorno: il numero 1 ATP, infatti, non è nuovo alla clinica torinese. Il campione azzurro si è recato a Torino per effettuare dei test fisici, affidandosi dunque alla qualità e all'avanguardia delle strutture ed attrezzature del J Medical. Ad ogni modo, il ritorno in campo per l'altoatesino è fissato giovedì a Monte-Carlo dove potrà allenarsi prima della partenza verso gli Usa. Nel Principato il tennista azzurro resterà fino alla partenza per Cincinnati dove sarà presente nel tabellone del Masters 1000, ultimo appuntamento prima degli Us Open.

