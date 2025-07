Esempio Sinner, perché i giovani guardano Jannik: "Ha capito che i target elevati non funzionano, ma..."

"Jannik cerca continuamente ogni dettaglio per migliorare. La parola che usa di più è miglioramento. L'esempio che può essere per le generazioni che lo seguiranno è che non bisogna non è porsi dei target elevati come ad esempio il voler vincere 20 Slam, ma guardare alla giornata cercando in cosa possiamo migliorare". Sono le parole di Riccardo Ceccarelli , medico dello sport con un importante trascorso in Formula 1, che ha raggiunto lo staff di Sinner ( di cui è tornato a far parte il preparatore atletico Umberto Ferrara ) all'All England Club di Wimbledon, dove il campione azzurro ha riscattato il ko del Roland Garros scrivendo inoltre una pagina inedita del tennis italiano. Il rapporto tra Ceccarelli e il numero 1 al mondo è nato già al tempo dell'accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. È infatti al medico dei piloti - fondatore del centro specializzato Formula Medicine e ideatore del metodo Mental Economy Training - che l'altoatesino ha affidato l'allenamento mentale già agli inizi della propria carriera.

Ceccarelli: "Jannik esempio per i giovani"

"I risultati sono la conseguenza di questo lavoro di ricerca - aggiunge Ceccarelli - . Secondo me Jannik, in questa parte è entrato in maniera magnifica, quando ha fatto il salto di maturità agonistica. Ed è questo che può insegnare ai giovani. Ovvero che crescere significa curare tutti i dettagli in modo maniacale senza accontentarsi mai. Questa è la sua forza". Cancellato dall'agenda il 1000 di Toronto, Sinner prepara il ritorno sul cemento del Flushing Meadows, dove nel 2024 ha conquistato il suo primo Us Open. Titolo che in questa stagione è chiamato a difendere per non lasciare scoperta un'importante quota punti su cui marcia il diretto concorrente in graduatoria Carlos Alcaraz, anch'egli assente in Canada e impegnato a preparare al meglio il major newyorkese, dove lo scorso anno venne eliminato al secondo turno da Botic Van De Zandschulp in 3 set.