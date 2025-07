Sinner, la scelta che farà discutere e l’occasione Kyrgios: perché ha ripreso Ferrara nel team

Sinner risale in Ferrara. No, non è un refuso (né si tratta della Ferrari 812 Competizione nera che il n.1 del mondo si è regalato), bensì un inatteso ritorno al passato. In un comunicato tanto stringato quanto sorprendente, diramato alla stampa ieri mattina, l’azzurro «ha rinominato Umberto Ferrara come suo preparatore atletico con effetto immediato - si legge -. La decisione è stata presa insieme al management di Jannik come parte della preparazione per i prossimi tornei, inclusi Cincinnati e US Open. Umberto ha ricoperto un ruolo importante nella crescita di Jannik e il suo ritorno riflette un rinnovato focus sulla continuità e sulla performance ai massimi livelli». Boom.

Kyrgios punge

Non è la prima volta che Sinner prende una decisione impopolare; e indubbiamente è un’altra scelta che farà discutere. Com’è noto, infatti, Ferrara (insieme a Giacomo Naldi) era stato allontanato dal team dell’altoatesino in seguito al caso Clostebol: nonostante gli ottimi risultati raggiunti fino a quel momento, il prezzo era troppo alto per non essere pagato. Le reazioni alla notizia sono state subito numerose e inevitabilmente divisive, tra chi continua a difenderlo a spada tratta e chi, come Nick Kyrgios, non perde occasione per fare ironia. «Sfortunatamente questo non è ‘TennisCentel’» - ha scritto su X l’australiano, che quest’anno ha vinto solo una delle cinque partite disputate ed è pronto a tornare in campo a Cincinnati e allo US Open, facendo riferimento a uno dei tanti account satirici e parodici che albergano sulla piattaforma di Musk. Come a dire: purtroppo la notizia è vera.

Due Slam senza staff

Ma cosa si cela dietro a questa scelta, quantomeno in superficie, molto sorprendente? Dopo l’allontanamento alla vigilia di Wimbledon di Ulises Badio e Marco Panichi (entrato nel frattempo nel team di Holger Rune, che ha ribadito di voler puntare al n. 1 ATP, di non sentirsi lontano da Sinner e Alcaraz, per poi subito annunciare il forfait da Washington causa problemi alla schiena) Jannik era rimasto nuovamente orfano di preparatore atletico e fisioterapista. Non che nel breve periodo la cosa sembri disturbarlo troppo, visto che due dei quattro trionfi Slam - appunto Wimbledon e lo US Open dello scorso anno - sono arrivati con i soli Vagnozzi e Cahill nel suo box. Ma tra i tanti nomi disponibili sul mercato, perché proprio Ferrara?