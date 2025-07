“Ricomincia l’incubo, un giorno dirò tutto”: Sinner-Ferrara, Naldi ad alta tensione

Jannik Sinner si sta riposando in vista della trasferta statunitense dove non giocherà il Masters 1000 di Toronto ma scenderà in campo al Masters 1000 di Cincinnati per poi difendere il titolo degli Us Open. In questi giorni c'è stata un'importante novità nello staff del numero 1 al mondo ovvero il ritorno del preparatore atletico Umberto Ferrara , presente nel team Jannik dal maggio 2022 fino allo scorso settembre, dopo il caso Clostebol. Un rientro vissuto amaramente dall'ex fisioterapista dell'azzurro, Giacomo Naldi . Intervistato da "La Repubblica" l'ex preparatore ha dichiarato: "Ecco, ci risiamo. Ora ricomincia l’incubo, come nell’estate scorsa. non ho alcune intenzione di commentare. È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma. Non voglio rovinarmi anche questa vacanza".

Il rapporto con Jannik e dil caso Clostebol

Lo scorso ottobre Naldi aveva commentato così il rapporto con Sinner: "Mi ha chiamato per farmi gli auguri, dopo la nascita di mia figlia - aggiungendo - Non mi sono piaciuti, certi commenti sui social". Dopo l'allontanamento dal team Sinner Naldi ha proseguito occupandosi del recupero da un infortunio del perugino Francesco Passaro (121° nel ranking), il tutto gestendo un suo studio a Casalecchio di Reno. Sul caso clostebol Naldi non ha mai rilasciato commenti al contrario di Umberto Ferrara, il preparatore atletico che alla vigilia di Indian Wells aveva portato con sé un farmaco in spray: il Trofodermin, contenente l’ormai famigerato Clostebol: "Lo utilizzo da anni per una patologia cronica. Sapevo del divieto e l’ho sempre custodito con attenzione nel mio beauty personale" raccontò Ferrara parlando poi del giorno del misfatto ovvero il taglio al dito di Naldi: "Gliene ho solo consigliato l’uso, spiegandogli che non doveva assolutamente entrare in contatto con Jannik. Facile dire che non rifarei mai più le stesse cose. Sicuramente, non farei più affidamento sul comportamento altrui". Naldi non si è mai espresso anche se queste dichiarazioni di Ferrara non le gradì: "Adesso vorrei solo essere lasciato in pace. Preferisco non commentare. Magari un giorno lo farò, ora fa troppo male".