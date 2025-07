Sinner, altro veleno da Kyrgios: “Siamo stati presi in giro”. Ma dice l’ennesima falsità…

"È tornato con lo stesso dottore. Signori e signore, siamo stati presi in giro". Non poteva mancare l'attacco di Nick Kyrgios sui social a Jannik Sinner dopo l'annuncio del numero 1 del mondo che ha ripreso nel suo staff il preparatore atletico Umberto Ferrara, dopo l'allontanamento per la vicenda Clostebol , che non è un medico, a conferma delle falsità spesso seminate di proposito dall'australiano. Un post come sempre dai toni ironici, con tanto di emoji, ma che puntano spargere veleno sul giocatore italiano.

Veleno su Sinner

Sempre su X, Kyrgios ha poi aggiunto un altro commento. "Sfortunatamente non siamo su Tennis Centel", con riferimento ad un account social che pubblica contenuti ironici e parodie a tema tennistico. L'annuncio del campione altoatesino è stata l'occasione per far tornare a parlare Kyrgios che in questi mesi ha sempre attaccato Jannik sul caso Clostebol. Tanto fango al quale il tennista azzurro ha risposto mettendo in bacheca un altro Slam. Intanto sul campo Kyrgios continua a rimediare brutte figure, l'ultima in doppio insieme a Gael Monfils. I due sono stati sconfitti al primo turno del torneo di Washington con un doppio 6-2 da parte di Roger-Vasselin e Nys.