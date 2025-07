Berrettini senza pace: salta anche Toronto. US Open a rischio?

Matteo Berrettini non giocherà il Masters 1000 di Toronto, il primo della stagione americana sul cemento, previsto per la prossima settimana. Il tennista romano è ancora alle prese con i problemi fisici che lo hanno condizionato negli ultimi mesi. A Madrid si era ritirato contro Jack Draper , a Roma contro Casper Ruud , poi ha saltato sia il Roland Garros che i tornei sull' erba. Arrivato a Wimbledon non in condizione, è stato battuto al primo turno dal polacco Kamil Majchrzak , e quella rimane di fatto l'unica partita giocata negli ultimi due mesi e mezzo. Dopo aver saltato i due tornei 250 sulla terra di Gstaad e Kitzbuhel, per Berrettini arriva dunque il terzo forfait consecutivo.

Le difficoltà di Berrettini

Berrettini aveva saltato il torneo anche la scorsa stagione (in quel caso Montreal), ma è sceso nel ranking ATP perché quest'anno non ha potuto difendere il titolo né a Gstaad né a Kitzbuhel, perdendo dunque ben 500 punti complessivi. Da lunedì prossimo sarà verosimilmente fuori dai primi 50 e dunque col rischio concreto di non essere testa di serie agli US Open, dove non è ancora certa al 100% la sua presenza: per ora risulta iscritto sia al 1000 di Cincinnati che allo slam di New York, ma nelle prossime settimane si attenderanno novità sulle sue condizioni per valutare se sarà in grado di competere.

Gli italiani presenti in Canada

Berrettini è solo l'ultimo del lungo elenco di giocatori che non si presenteranno al torneo canadese. Saranno assenti numerosi big come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper e Novak Djokovic, ma anche i vari Paul, Dimitrov, Thompson, Hurkacz e Korda. L'Italia avrà 7 giocatori nel tabellone principale. A guidare il gruppo sarà Lorenzo Musetti, testa di serie n.3, seguito da Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Matteo Gigante. Quest'ultimo ha ricevuto una wild card da Tennis Canada, in accordo con la Federazione Italiana Tennis e Padel, e farà il suo esordio nel Masters 1000 di Toronto.