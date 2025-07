"Sinner-Alcaraz, asticella alzata. Io contro di loro? Non lo so, però..."

Uno dei più grandi rimpianti del tennis è Dominic Thiem , ex giocatore austriaco ritiratosi l'anno scorso, che vanta un titolo del grande slam a US Open nel 2020 ed è stato anche numero 3 al mondo. Quando era all'apice ha dato filo da torcere a Roger Federer , Rafael Nadal e Novak Djokovic , battendoli spesso ed è stato uno dei pochi a giocarsela ad armi pari contro i migliori al mondo. Chiuse il 2020 con il successo a New York e la finale alle ATP Finals, ma dall'anno seguente è entrato in un tunnel di infortuni e depressione che gli hanno impedito di tornare ad alti livelli. Calato vistosamente nel ranking, non è più riuscito a risalire e ha appeso ufficialmente la racchetta al chiodo a ottobre 2024, giocando l'ultimo match nella sua amata Vienna contro Luciano Darderi.

Le caratteristiche tecniche di Thiem

Giocatore completo, era veloce, potente ma anche stilisticamente bello vedere, con un rovescio a una mano formidabile, un dritto fulmineo e una buona variazione di gioco con colpi tagliati, palle corte e discese a rete. Questo lo ha reso estremamente competitivo su terra, in cui vanta due finali al Roland Garros, e cemento, dove oltre al già citato US Open ha raggiunto la finale all'Australian Open e ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Non amava particolarmente l'erba: vinse un solo titolo a Stoccarda e a Wimbledon non è andato oltre gli ottavi di finale.

Il dualismo Sinner-Alcaraz

Nell'intervista a Cronache di Tennis, Thiem ha parlato della rivalità nel tennis attuale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "Le finali al Roland Garros e a Wimbledon sono state incredibili. Hanno alzato l'asticella di questo sport oltre quello a cui eravamo abituati. Giocano sempre più veloci ma sbagliano sempre meno e si muovono sempre meglio. Non mi aspettavo che dopo i big 3 arrivassero altri 2 talenti generazionali così in fretta. E Novak sta ancora giocando". Sembra molto difficile contrastarli: "Oggi sono troppo avanti. Poi possono perdere anche loro: l'abbiamo visto con Dimitrov a Wimbledon, o anche Zverev, Fritz e Draper, se giocano alla perfezione. Dubito che vincano tutti gli slam nei prossimi 10 anni, ma oggi sono un passo avanti a tutti". Come se la sarebbe cavata il miglior Thiem contro questi due fuoriclasse? L'austriaco, che non li ha mai affrontati in match ufficiali, ha detto la sua a riguardo: "Mi sarebbe piaciuto giocare nel mio prime contro Alcaraz e Sinner. Non so come sarebbe finita ma ci saremmo divertiti".