"È difficile lavorare con dei dittatori": Tsitsipas, sfogo clamoroso

"È difficile lavorare con dittatori che parlano male e non mi sono vicini come una famiglia. Vorrei costruire una squadra che sia come una famiglia, con persone che non solo lavoreranno con me, ma che mi saranno anche vicine quando la mia carriera sarà finita". Parole dure di Stefanos Tsitsipas a Sdna, agenzia stampa del suo Paese, in merito alla fine della collaborazione con Goran Ivanisevic . Uno sfogo inaspettato, considerando che il greco non molte ore fa lo aveva salutato così in una storia su Instagram: "Lavorare con Goran è stata un'esperienza breve ma intensa e un capitolo davvero prezioso del mio percorso. Lo ringrazio per il tempo, lo sforzo e l'energia che ha dedicato a me e al mio team. Anche se le nostre strade si separano, ho il massimo rispetto per Goran - non solo per quanto ottenuto nel tennis, ma anche come persona. Gli auguro solo il meglio per il futuro".

Tsitsipas torna sui suoi passi

"Se lavoro con le persone giuste che mi fanno sentire a mio agio, si crea un'atmosfera. Non significa che smetto di allenarmi o che dico quanto allenamento voglio fare, sono loro ad avere una linea comune, sanno quanto ci impegniamo e cosa vogliamo ottenere con il nostro impegno, ma mantengono anche un'atmosfera amichevole durante tutto il percorso", ha aggiunto Tsitsipas, il quale non ha gradito le dichiarazioni di Ivanisevic dopo l'eliminazione al primo turno di Wimbledon. Secondo Sdna proprio questo ha influito nella sua scelta di interrompere i rapporti e di tornare a lavorare con papà Apostolos. Tsitsipas si è espresso così a riguardo: "Il modo in cui ho trattato mio padre non è stato giusto. Ne abbiamo parlato e gli ho chiesto scusa. Stiamo esplorando nuovi modi di comunicare affinché episodi del genere non si ripetano. Lo amo con tutto il cuore, quello che ha fatto per me è molto commovente. Non voglio mai separarmi dalla mia famiglia. Potrebbero sorgere tensioni, ma non troverò mai con nessuno un rapporto come quello che ho con mio padre". La collaborazione tra Stefanos e suo padre si era interrotta un anno fa dopo il ko al primo turno di Montreal contro Kei Nishikori.

Lo stato fisico e mentale

"Mi sento meglio. Credo che se continuo a questo ritmo con i miei allenamenti – perché sono molto importanti e mi mantengono in forma – mi dedico 3-4 ore di lavoro al giorno per tornare in forma. Se continuo così e lo faccio con la giusta mentalità ogni giorno, credo che tornerò dove merito", ha rivelato Tsitsipas. Il 26enne si è lasciato alle spalle i momenti difficili: "Le mie giornate nelle ultime settimane sono state fatte di momenti positivi e altri in cui sento di crescere e di colmare quelle lacune che sentivo da molto tempo. C'era molta pressione e molto stress. Non me ne sono reso conto finché non ho preso delle decisioni importanti. Ora mi sento più sollevato, ma anche più vicino allo Stefanos quindicenne, quando ha iniziato a giocare a tennis. Sono più vicino a questa versione di me stesso". Chiusura sulla Coppa Davis: "Il mio entusiasmo e il mio amore per la Coppa Davis sono immensi. Lo dico spesso a Petros (suo fratello, ndr) e a mio padre. Un titolo di Coppa Davis sarebbe probabilmente più prezioso di un Grande Slam. Vedere la nostra nazionale vincerla Coppa Davis mi riempirebbe di più come tennista".