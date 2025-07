Sinner, l'omaggio promessa di Bruno Barbieri: "Il soufflé per il re", la creazione speciale

"Lo avevo detto: se vince Wimbledon, gli cucino qualcosa da Re! E io le promesse le mantengo. Certo, quando ho fatto quella, di promessa, mica sapevo che ci avresti messo i brividi così. Non solo per la vittoria, ma per come hai giocato: spettacolo puro! E allora eccomi qua, con Un soufflé per il Re!". Così lo chef Bruno Barbieri dedica un piatto prelibato a Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon. "Innanzitutto, Jannik, guarda che questa non è solo una ricetta. È una partita giocata insieme, ma in cucina. Sai, in tanti parlano di tecnica, di forma fisica, di testa. Ma io credo che a far la differenza, sia la passione vera. Quella che ci metti tu quando entri in campo con la faccia pulita, concentrata, e quella leggerezza seria di chi sa che può far tutto, ma lo fa con misura. Con equilibrio. Ed è proprio da lì che sono partito per pensare a questo piatto. Perché, te lo dice uno che ha fatto centinaia di “finali” tra i fornelli: la cucina e il tennis si somigliano un sacco. C’è ritmo, concentrazione, divertimento. E poi c’è quel momento che decide tutto — la pallina che danza sul nastro, e cade… da una parte o dall’altra. Piccole cose, dettagli, ma che fanno la differenza e per cui servono nervi e cuore saldo. E tu sei uno che quel cuore ce l’ha, l’abbiam visto!", si legge sul blog di Barbieri.