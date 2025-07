Navarro freme per il doppio con Sinner, Darderi in semifinale, Cinà cresce

Non capita tutti i giorni di giocare accanto a Jannik Sinner e più si avvicina il momento più aumentano le emozioni. E’ così per Emma Navarro, già top ten WTA, questa settimana n° 11, ed erede designata di un cospicuo patrimonio di famiglia. Il prossimo 19 e 20 agosto, con una formula innovativa, la tennista di lontane origini italiane farà coppia con il numero 1 del mondo nel doppio misto degli US Open. Sarà