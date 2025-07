Raducanu, la solitudine di Emma e la salvezza dagli attacchi di panico: "Loro sono la mia roccia"

"Quando siamo nel tour, penso che sia molto difficile aprirsi davvero con le altre giocatrici che affronto". Nella conferenza stampa del WTA 500 di Washington, Emma Raducanu ha confessato di non avere uno stretto rapporto con molte colleghe: "Per quanto mi riguarda, ho alcune amicizie in tour, ma giocare contro di loro aggiunge un'altra dimensione. Ho degli ottimi amici a casa di cui mi fido e con cui posso parlare, ma a parte questo... trovo solo più difficile competere con un'amica". Raducanu vinse a soli 18 anni il suo primo e fin qui unico slam, lo US Open nel 2021. Da lì ha faticato a gestire il peso delle aspettative e per un periodo si è ritrovata anche fuori dalle prime 100 posizioni del ranking. Ha sofferto attacchi di panico, con il culmine che si è manifestato lo scorso 18 febbraio, quando durante la partita a Dubai vide un suo stalker sugli spalti.

La carica motivazionale degli amici stretti

Nell'ultimo periodo Raducanu è in un discreto stato di forma ed è risalita al 46° posto in classifica. A Wimbledon si è arresa alla numero 1 Aryna Sabalenka al terzo turno dopo una partita estremamente equilibrata. Questa settimana è impegnata nel torneo di Washington, il primo sul cemento americano in preparazione per gli US Open, dove è ai quarti di finale nel singolare e in semifinale nel doppio. E chissà che il suo buon momento non possa dipendere anche dalla sua cerchia di amici stretti: "Sono stati la mia roccia in ogni situazione. Sono le persone a me più vicine, al di fuori della mia famiglia. Penso che aggiunga ancora più significato perché non riescono mai a venire a vedermi, ma possono venire a Wimbledon. Molti di loro vivono in America. Sono amici delle superiori, d'infanzia: uno lo conosco da quando avevo 6 anni, un altro da quando ne avevo 14. E' davvero speciale. Quando li guardo, mi danno una carica motivazionale in più". La 22enne ha dichiarato di sentirsi a suo agio grazie alla loro presenza a Wimbledon. Con buona pace di Carlos Alcaraz: le scorse settimane si è parlato molto del presunto flirt tra i due, ma per ora si tratta di una semplice amicizia.