"Neanche Djokovic ha potuto, gli altri non hanno nessuna possibilità": Ivanisevic brutale

"A Wimbledon è stata una finale a senso unico. Sinner è stato il migliore e che al momento sia leggermente più forte di Alcaraz . Ma resta il fatto che siano entrambi molto più avanti di tutti gli altri. L'unico che può forse competere con loro è Djokovic . Gli altri non hanno alcuna possibilità". A dirlo è Goran Ivanisevic , ex numero 2 al mondo e campione all'All England nel 2001 - trionfo arrivato 3 anni prima del ritiro - che intervenuto all'emittente croata Nova Tv, ha risposto sulla rivalità tra i primi 2 tennisti al mondo , che da due stagioni hanno fatto terra bruciata nel circuito maggiore, rendendo le finali Slam una loro esclusiva. Una rivalità che ha gettato nella disperazione la prima Next Gen, quella di Matteo Berrettini , Sascha Zverev , Andrej Rublev e Stefanos Tsitsipas . Proprio il greco, nelle settimane precedenti il Major londinese, aveva dichiarato come la sua generazione - la prima a dover continuare l'eredità leggendaria dei Big Four - avesse ancora qualche speranza di vincere uno Slam. E invece, Wimbledon 2025 ha conosciuto il maggior numero di eliminazioni di teste di serie al primo turno dall'Australian Open 2024. Lo stesso Ivanisevic ha avuto modo di toccare con mano le difficoltà di questa generazione, uscendo scosso dalla collaborazione con Tsitsipas, terminata prima di quanto ci si immaginasse lasciando inoltre un polverone di polemiche: all'accusa di comportarsi come un dittatore mossa al coach dal n. 30 Atp, è seguita la replica del croato che ha ritenuto come solo il padre Apostolos possa allenarlo (con cui sono per altro bene note le profonde discrepanze).

"Sinner migliore di Alcaraz"

Nel mentre Ivanisevic ha raggiunto Umago, dove nel 2022 si disputò il terzo precedente fra Sinner e Alcaraz che ha visto vincere il campione azzurro (6-7(5), 6-1, 6-1): in campo al 250 croato c'è anche il campione di Bastad Luciano Darderi, a caccia del terzo titolo stagionale (l'italo-argentino aveva già trionfato a Marrakech) e impegnato in semifinale contro Camilo Ugo Carabelli nel pomeriggio del 25 luglio. "È sempre bello essere a Umago. Qui ho tanti bei ricordi di tante belle partite. Ok, ho perso quella finale contro Prpic, ma abbiamo visto poi tanti altri bei match con grandi grandi campioni, incluso quello fra Sinner e Alcaraz di tre anni fa", ha dichiarato il coach croato. "Djokovic? Quando non sei al cento per cento con Sinner, ma anche quando lo sei, le tue possibilità non sono molto alte. Pensavo che Novak potesse farcela, ma sfortunatamente non era ancora pronto. Djokovic è il più grande tennista di tutti i tempi, ma quello che stanno facendo questi due è un altro livello di tennis. Sinner è migliore di Alcaraz. Più duro. Non so che tattica adotterei contro di lui: ha una risposta per tutto. Ritorna, recupera le forze e vince il torneo".