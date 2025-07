Vagnozzi dopo Sinner, su Cahill è pressing totale: “Condividiamo tutto”. Ma intanto agli Us Open…

"Saremo tutti felici se Darren Cahill decidesse di restare, ma al momento non c'è nulla di certo". Simone Vagnozzi resta ottimista sulla possibilità di continuare a lavorare insieme al coach australiano anche nel 2026. "Devo dire che sono molto fortunato ad aver incontrato una persona come Darren, sia dal punto di vista professionale che personale", ha detto il team leader di Jannik Sinner in un'intervista pubblicata sul sito dell'ATP.

Il rapporto Vagnozzi-Cahill

"Abbiamo legato subito, e questo ci ha indubbiamente aiutato nel nostro percorso. Non è mai facile trovare quella chimica, ma abbiamo sempre messo al primo posto l’interesse di Jannik. Nel team abbiamo ruoli diversi: io mi occupo più dell’aspetto tecnico e tattico, mentre lui è più responsabile della parte mentale ed emotiva. Naturalmente condividiamo tutto, e la cosa più importante è che il giocatore senta sempre una voce unita". Cahill, coach che aveva portato al numero 1 del mondo anche Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep, aveva manifestato la sua volontà di chiudere la sua carriera nel 2025, poi dopo Wimbledon Sinner ha lasciato intendere che le cose potessero cambiare: "Con Darren avevamo una scommessa: se avvessi vinto il titolo, avrei deciso io il suo futuro. Adesso a fine anno vedremo...". Una conferma implicita che continuare a lavorare con Cahill non gli dispiacerebbe affatto.

Cahill salta gli Us Open

Darren Cahill che non sarà presente nello staff di Sinner nei prossimi Us Open. Jannik sarà accompagnato proprio da Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, il preparatore atletico che ha richiamato di recente dopo l'allontanamento per il caso Clostebol. A New York il numero uno al mondo non potrà contare sul sostegno diretto del coach australiano che ne ha calibrato la crescita fino al trionfo di Wimbledon, una rinuncia che nasconde un scenario importnate sulla futura collaborazione tra i due: Cahill non salterebbe l'ultimo grande appuntamento della stagione con Sinner se non avessero già discusso seriamente di proseguire il rapporto di collaborazione almeno per un altro anno.