Kalinskaya, dolce invasione di campo: Bella sorprende l'ex di Sinner

Archiviata la stagione sull'erba, si aprono le porte del cemento . A Washington va in scena il WTA 500 femminile, che arriva alle battute finali, con una sorpresa: Anna Kalinskaya ha eliminato la testa di serie n. 4, Clara Tauson , e sfiderà la campionessa degli US Open 2021 , Emma Raducanu , vittoriosa ai danni di Maria Sakkari . Un successo molto importante per l'ex fidanzata del numero uno al mondo Jannik Sinner. A contribuire al risultato finale un supporto particolare per la tennista: quello della sua cagnolina Bella .

Kalinskaya e l'invasione di campo: cos'è successo

Al termine del match, con il risultato archiviato e svolti i saluti di rito, ad andare a festeggiare Kalinskaya c'è stato una supporter particolare: la sua cagnolina Bella. Non appena la tennista ha iniziato a mettere a posto le racchette, la cagnetta si è lanciata in una corsa verso la sua padrona, scodinzolante e felice. L'ex lady Sinner l'ha poi presa in braccio e portata via con sé, per la felicità di Bella.