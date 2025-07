Darderi non si ferma più! Vince anche a Umago, è il terzo titolo del 2025

UMAGO (Croazia) - Luciano Darderi trionfa anche ad Umago! Il tennista azzurro si aggiudica la finale dell'Atp 250 croato, superando in due set lo spagnolo Taberner con lo score 6-4, 6-4 dopo un'ora e 45 minuti di gioco. Momento incredibile per Darderi che infila il suo secondo torneo Atp 250 nel giro di una settimana: solo sei giorni fa infatti alzava al cielo il trofeo dell'Atp di Bastad, in Svezia.