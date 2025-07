Sinner, all'ex Kalinskaya non basta la cagnolina Bella: Washington amara, ko in finale

Leylah Fernandez batte in finale Anna Kalinskaya e vince il "Mubadala Citi DC Open", torneo Wta 500 con 1.282.951 dollari di montepremi complessivo che si è disputato sul cemento del "William H.G. FitzGerald Tennis Center", nel Rock Creek Park di Washington. La canadese ha trionfato in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in un'ora e 10 minuti di gioco contro la tennista russa, ex fidanzata del numero uno al mondo Jannik Sinner, a cui non è bastata la sua tifosa d’eccezione, la sua cagnolina Bella che puntualmente scende in campo al termine delle partite per festeggiare con la sua padrona.