“Come una Ferrari”, il curioso paragone e l’augurio: Musetti in cerca di riscatto

Una grossa opportunità non solo per lasciarsi alle spalle le repentine uscite di scena a Wimbledon e Washington, ma anche per centrare un risultato che dia fiducia e al contempo preziosi punti per rimanere in alto. Ecco quel che rappresenta il Masters 1000 di Toronto per Lorenzo Musetti , al via come terza testa di serie (davanti a lui solo Zverev e Fritz) dopo le defezioni di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper. "Sono arrivato qui molto motivato. Nel 2024 a causa delle Olimpiadi ho dovuto saltare il Canada Open ma due anni fa ho avuto belle sensazioni e bei ricordi – ha spiegato il 23enne di Carrara - quindi spero che sarà un grande torneo. Come sto? Dopo Parigi ho avuto un infortunio che mi ha fermato per un po’, quindi non è stato facile recuperare. Anche la stagione sull’erba praticamente non l’ho giocata. Su questa superficie, non il mio habitat naturale, devo cercare di adattarmi e trovare le giuste sensazioni".

Musetti si paragona alla Ferrari

L’azzurro, il giocatore oggi con la più alta classifica (n.7 del ranking) a non aver ancora mai vinto un evento di questa categoria, nella metà superiore del tabellone entrerà in scena direttamente al 2° turno con il vincente fra il cinese Shang Juncheng e l’australiano James Duckworth, proveniente dalle qualificazioni. Sollecitato dai cronisti in relazione al suo stile di gioco e alla Ferrari 458 indicata come l'auto dei sogni nella scheda sul sito Atp, Musetti non si sottrae a uno scherzoso collegamento. "Mi piacciono le auto, ma non sono l’unico ad apprezzarle. La Ferrari è il marchio automobilistico più famoso al mondo, quindi mi ricorda le mie origini ed è un bel paragone. La 458 è una macchina difficile da guidare e anch’io sono difficile da 'guidare' – afferma Lorenzo con un sorriso -. Il mio tennis a volte è complicato, ho tante variazioni e spesso scegliere quella giusta non è semplice. Mi trovo in situazioni dove devo decidere e, come nella guida, non è mai facile fare la scelta giusta. Spero di essere una Ferrari anche a Toronto".

Musetti in doppio con Paolini

La campagna americana culminerà con gli US Open, ultimo Slam stagionale, dove è iscritto anche al doppio misto con Jasmine Paolini (come Jannik Sinner con Emma Navarro e i campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori). "Abbiamo avuto la possibilità di giocare insieme l'esibizione Tie Break Tens a Indian Wells. E poi ci conosciamo da tanto tempo, quindi è stato interessante iscriverci con la novità del nuovo formato. Penso sia anche un’opportunità per vedere il tennis in un modo diverso. Condividere questo con Jasmine per me è un onore e un privilegio, spero ci divertiremo. E poi a New York verranno la mia compagna Veronica e mio figlio Ludovico per unirsi al team - conclude Muso, facendo capire che conciliare il ruolo di professionista con quello di giovane papà non è semplice - e saremo tutti insieme per lo Slam". Oltre a Musetti, in questa prima edizione a 96 giocatori, nell’evento canadese sono in gara altri sei italiani, tre dei quali teste di serie (quindi già al 2° turno), ovvero Flavio Cobolli (13), Lorenzo Sonego (28) e Matteo Arnaldi (32). Impegnati al 1° turno invece Mattia Bellucci, contro il francese Hugo Gaston, Matteo Gigante (wild card) che affronta il croato Borna Coric, e Luciano Darderi, fresco di trionfo a Umago e opposto al qualificato belga Alexander Blockx.

