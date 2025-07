Darderi salta Toronto: la causa del forfeit. Da Sinner a Berrettini, si allunga la lista degli assenti

Dopo la cavalcata delle ultime due settimane, con le vittorie a Bastad e a Umago, Luciano Darderi non prenderà parte al "National Bank Open Presented by Rogers", Masters 1000 in scena al Sobeys Stadium di Toronto dal montepremi di $9.193.540. Il tennista italo-argentino ha alzato bandiera bianca a causa dell' infortunio alla caviglia sinistra rimediato nel penultimo punto della finale del torneo in Croazia, comunque vinta contro lo spagnolo Carlos Taberner . Il forfait di Darderi dal torneo canadese è solo l'ultimo di una lunga serie. A Toronto infatti non ci saranno neanche: Sinner, Alcaraz, Draper, Djokovic, Paul, Dimitrov, Thompson, Hurkacz, Korda e Berrettini.

Obiettivo Cincinnati e US Open

Risalito alla posizione numero 35 del ranking mondiale, Darderi avrebbe dovuto esordire contro un qualificato, il belga Alexander Blockx (122), mai affrontato prima in carriera. Lo scorso anno fu eliminato da Tommy Paul al primo turno del Masters 1000 canadese (in quel caso a Montreal), per cui non perderà quasi nulla a livello di punti ATP. Tuttavia la possibilità di diventare testa di serie agli US Open a questo punto è a rischio. Se l'italiano dovesse dare forfait anche al prossimo 1000 di Cincinnati, perderebbe ulteriori punti e non riuscirebbe a rientrare tra i primi 32 per New York. Cincinnati è in programma dal 7 al 18 agosto, per cui Darderi avrà poco più di una settimana per recuperare dal problema alla caviglia e tornare a giocare. Nei prossimi giorni si attendono novità sulle sue condizioni.