Gigante batte Coric e accede al secondo turno del Masters 1000 di Toronto

Matteo Gigante si qualifica al secondo turno del National Bank Open Presented by Rogers, il Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto . Numero 125 del mondo, il 23enne romano batte il croato Borna Coric (92) in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-6(2) dopo 2 ore e 36 minuti di partita. Vittoria di prestigio, considerando che il suo avversario è stato numero 12 al mondo e ha vinto un Masters 1000 (Cincinnati) nel 2022. Al prossimo turno Gigante se la vedrà con il canadese Gabriel Diallo , numero 36 Atp e 27ª testa di serie del tabellone.

La cronaca dell'incontro

Parte forte l'italiano, che breakka subito il suo avversario ma si fa strappare il servizio due volte di fila. Sotto 5-4, ha una palla break ma non la sfrutta, così il primo parziale se lo aggiudica il croato. Secondo set a senso unico, con Gigante subito avanti di un break, bravo ad annullare due palle del contro-break e a strappare nuovamente il servizio a Coric nell'ultimo game per il 6-2 finale. Nel terzo set il croato breakka due volte ma in entrambi i casi viene contro-breakkato nel game successivo. Sul 4-5 Coric annulla due match point e riesce a portare il match al tie-break decisivo, dove l'italiano, nonostante la minor esperienza, dimostra più solidità: sotto 2-1, vince 6 punti consecutivi e si aggiudica il match. Ai trentaduesimi affronterà il padrone di casa Gabriel Diallo. Una vittoria a testa nei precedenti: Gigante vinse il primo confronto nel 2023 al secondo turno di qualificazioni per Wimbledon (6-4, 6-4) ma Diallo si prese la rivincita l'anno seguente ai quarti di finale del Challenger di Canberra (7-6, 6-2).

