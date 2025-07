Sabalenka e la vita da atleta: "Perdere fa schifo, dipendiamo dai risultati"

"Perdere fa schifo. Ogni volta che arrivi in fondo a un torneo pensi di essere vicina al tuo sogno, poi perdi la partita e senti che è la fine. Ma le sconfitte mi aiutano a tornare più forte, quindi spero di fare meglio il prossimo anno". Così aveva parlato Aryna Sabalenka dopo l'eliminazione in semifinale a Wimbledon contro Amanda Anisimova . L'umore e la tenuta mentale degli atleti, in questo caso dei tennisti, non è semplice da gestire. Ne aveva parlato Alexander Zverev , anche lui a seguito della sconfitta a Wimbledon, e vale lo stesso per la bielorussa, nonostante sia stabilmente numero 1 del ranking WTA.

La gestione delle sconfitte e il supporto dello staff

Il modo in cui ripartire dopo una sconfitta è stato il tema prevalente dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Sabalenka: "E' importante divertirsi e godersi la vita, ma è così noiosa. La tua vita dipende interamente dai risultati. Se vinci sei la persona più felice in assoluto, ti diverti, la vita sembra così bella. Ma quando perdi è difficile divertirsi, sarò in spiaggia e penserò di essere una perdente, di odiare me stessa, è come se la vita fosse fatta continuamente di alti e bassi". A tal proposito la bielorussa sottolinea l'importanza di avere un team che le mostra il massimo supporto: "E' importante avere belle persone intorno a te. Sento come se loro fossero qui a prescindere da tutto. Questa è la cosa migliore perché ne abbiamo passate tante. Loro si prendono letteralmente cura di me, quello che dovrei fare, dove dovrei andare. Mi conoscono bene, perché ne abbiamo passate tante e restiamo uniti come una famiglia, 24 ore su 24 insieme", ha rivelato Sabalenka, che ha concluso con una battuta ironica: "Anche questo è fastidioso...". La numero uno al mondo ha saltato sia il 500 di Washington che il Masters 1000 di Montreal e si rivedrà in campo a Cincinnati.