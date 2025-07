Musetti-Duckworth: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Atp di Toronto in tempo reale

Tutto pronto per l'esordio di Lorenzo Musetti nel torneo Atp di Toronto dove affronterà al secondo turno James Duckworth , numero 106 del ranking mondiale. Il tennista australiano, nel turno precedente, ha avuto la meglio sul cinese Shang in due set col punteggio di 6-3, 7-6. Il match di Musetti si disputerà sul campo centrale dopo la sfida tra Perricard e Rune che apre il programma odierno. Il carrarino, numero 10 del ranking Atp, è il giocatore con la più alta classifica a non aver ancora vinto un Masters 1000 . Un solo precedente tra Musetti e Duckworth dove l'australiano ebbe la meglio a Parigi-Bercy nel 2021.

Musetti-Duckworth: diretta tv e streaming

La sfida tra Musetti e Duckworth, valida per il secondo turno dell'Atp di Toronto, si disputerà martedì 29 luglio sul campo centrale non prima delle 20 ora italiana. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming sulla piattaforma Now.