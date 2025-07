"Sinner e Alcaraz sono molto battibili, ecco come": Fritz convinto

“Il coach è quella persona che riesce a trasferire le sue esperienze attraverso il gioco, una volta che le ha codificate. C’è un percorso da fare dopo aver giocato a tennis, più che altro a comunicare con i giovani ragazzi, e aiutarli a tirar fuori il loro potenziale". Renzo Furlan spiega così i trucchi del mestiere al Palermo Ladies Open, dove sta seguendo la nuova promessa del tennis italiano Tyra Grant (17 anni): "Credo molto, non nell’imposizione, ma in quella che è la condivisione. Il coach è colui che deve condividere con l’atleta un percorso e un metodo. Ovviamente ci deve essere una fiducia reciproca che sia uguale e identica. L’atleta deve avere fiducia nel coach e viceversa", ha rivelato.

Le qualità di Jasmine Paolini

Ad aprile si è interrotta la collaborazione tra Furlan e Jasmine Paolini. Con lui l'italiana ha disputato la sua miglior stagione. Nel 2024 ha raggiunto due finali slam e vinto un Masters 1000 in singolare, mentre nel doppio con Sara Errani ha conquistato l'oro olimpico a Parigi e vinto altri due mille: numeri che a lei sono valsi l'accesso alle Finals e a Furlan il premio di Coach dell'anno. "Difficilissimo capire a livello numerico dove possa arrivare un giocatore. Sicuramente vedevo tantissime qualità in Jasmine. Quando vedo qualità fisiche, tecniche e tanta motivazione è impossibile calcolare le potenzialità di un giocatore, perché può arrivare ovunque. Aveva tutte le carte al posto giusto, ma necessitava di un lavoro lungo per consolidare quella che era la consistenza da giocatrice”, ha dichiarato Furlan, che ha reso Paolini una giocatrice solida e dinamica per compensare una struttura fisica diversa rispetto alle giocatrici attuali: “Jasmine è alta 1.60, quindi “piccolina” se la compariamo alle Top 10 di adesso che sono tutte intorno all’1.80, però è altrettanto esplosiva, e altrettanto veloce, ha una fibra muscolare notevole. Quando una giocatrice ha una tale fibra muscolare ci sono pochi limiti”.

Sinner e gli US Open

Nell'intervista ai microfoni dell'emittente locale TRM non poteva mancare un pensiero su Jannik Sinner: "Lo considero un Novak Djokovic 2.0, questa è la mia idea. È un Agassi e un Djokovic molto più evoluto", sostiene Furlan, che sulla rivalità con Carlos Alcaraz ha aggiunto: "Hanno entrambi un desiderio di emularsi, di migliorarsi e si osservano molto. Questo fatto alimenta molto la rivalità. Come mezzi sono i due che ne hanno nettamente di più rispetto agli altri. Sembrano destinati, perlomeno nei prossimi anni, ad essere i primi due punti di riferimento del tennis mondiale. Ma il tennis riserva sempre qualche sorpresa, arriverà sempre qualcuno. Può essere anche un Musetti, che ha un talento straordinario, un Shelton. Qualcosina arriverà". Chiusura con un breve pronostico sull’ultimo Slam dell’anno, che prenderà il via il 25 agosto: "Mi aspetto qualche americano. Fritz, Paul o Shelton. Mi aspetto un Fonseca che possa esprimersi a livelli… sono pronti quando li vedi che vincono, ma i primi due sono intoccabili. Tra le donne Sabalenka o Gauff".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito