Paolini ko, finisce l'avventura a Montreal: Aoi Ito vince al terzo set

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel "National Bank Open Presented by Rogers", il Wta 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari in scena sui campi in cemento di Montreal, in Canada. L'azzurra, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arresa nei 32esimi di finale contro la giapponese Aoi Ito, 110 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 2-6 7-5 7-6 (5). La toscana ha sciupato un match-ball nel secondo parziale, sul 5-4 in suo favore, prima di crollare nel terzo set. Nella frazione decisiva Paolini ha ritrovato parte del suo tennis quando era sotto nel punteggio per 4-3: ha portato quindi il match al tie break ma qui ha ceduto per 7-5 di fronte alla più regolare giocatirce asiatica, che ha ribaltato tutti i pronostici al termine di un match decisamente adrenalinico, dalla durata di due ore e mezza circa.