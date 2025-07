Toronto, Arnaldi batte Schoolkate e si regala un terzo turno da urlo

Debutto con vittoria per Matteo Arnaldi al National Bank Open, il Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, n. 41 Atp nonché 32ª e ultima testa di serie del tabellone, ha sconfitto 6-3 3-6 6-3 il n.103 Tristan Schoolkate . L'australiano, proveniente dalle qualificazioni, al primo turno aveva eliminato il giovane talento brasiliano Joao Fonseca . L'asticella ora si alza: al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con Alexander Zverev , numero 3 Atp e prima testa di serie, che ha avuto la meglio sull'altro australiano Adam Walton col punteggio di 7-6(6) 6-4.

Il racconto della partita

Primo set molto equilibrato, con Arnaldi che sul 3 pari annulla una palla break e nel game successivo strappa il servizio all'avversario, chiudendo poi per 6-3. Si ribaltano le sorti nel secondo parziale, dove l'australiano ottiene il break al quarto game e lo mantiene fino alla fine. Nel set decisivo, l'italiano grazie a un doppio break si porta avanti 5-1, poi cede uno dei due break di vantaggio ma tiene il servizio a zero nell'ultimo gioco, portandosi a casa la vittoria. Ai sedicesimi Arnaldi affronterà Zverev, con l'obiettivo di riscattare la sconfitta in tre set dello scorso 26 febbraio ad Acapulco: quello è stato il primo e fin qui unico precedente tra i due.

Gli altri incontri

Per quanto riguarda gli altri incontri maschili, oltre al successo di Lorenzo Musetti si segnalano anche quelli di Holger Rune su Giovanni Mpetshi Perricard (7-6 6-3) e di Karen Khachanov su Juan Pablo Ficovich (6-4 6-2). Casper Ruud ha superato brillantemente Roman Safiullin (6-3 6-3) mentre Daniil Medvedev ha battuto Dalibor Svrcina con il punteggio di 7-6 6-4. Subito fuori il padrone di casa Denis Shapovalov, sconfitto da Learner Tien per 7-6 7-5. Oggi dalle 17 ora italiana saranno in campo i giocatori della parte bassa del tabellone, con tre azzurri protagonisti: Flavio Cobolli affronterà Alexis Galarneau, Lorenzo Sonego è opposto a Yunchaokete Bu e Matteo Gigante se la vedrà con Gabriel Diallo.

