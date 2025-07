"Io ci credo, il mio gioco...": Rune lancia la sfida a Sinner e Alcaraz. Poi la confessione su Agassi

Dalla collaborazione con Andre Agassi all'ingresso nello staff del preparatore atletico Marco Panichi , nell'ultimo periodo Holger Rune le sta provando tutte per arrivare ai vertici del tennis mondiale. Ventidue anni, gioca ad altissimi livelli dal 2022, ha raggiunto il best ranking di n.4 ATP ma gli è sempre mancato l'ultimo passo per essere in considerato alla pari dei migliori. Non a caso ha vinto 4 titoli (tre 250 e un Masters 1000) e non ha mai raggiunto una semifinale slam. La possibile sinergia con una leggenda di questo sport, 8 volte vincitore slam e oro olimpico ad Atlanta 1996, sembrava poterlo aiutare. Eppure il danese è stato chiaro: si è rivolto ad Agassi solo per alcuni suggerimenti tattici, non di più.

Nessun nuovo coach per Rune

Dopo aver battuto Giovanni Mpetshi-Perricard al Masters 1000 di Toronto, in conferenza stampa Rune ha parlato così del rapporto con Agassi: "L’ho contattato dopo il Roland Garros. Abbiamo parlato, abbiamo fatto una chiamata e abbiamo discusso la possibilità di passare qualche giorno insieme. Ero davvero entusiasta di scoprire la sua visione del mio gioco, capire come lo vedeva e di come poteva aiutarmi a migliorare un po’ le cose. Abbiamo passato insieme quei tre giorni: ovviamente tre giorni non cambiano qualcosa in modo drastico, ma è stato bello, davvero bello, ascoltare la sua prospettiva sul mio gioco. Abbiamo parlato molto e fatto buone sessioni in campo. Non sarà con me nei tornei, quindi non sarà il mio allenatore, ma sicuramente resteremo in contatto. È una persona davvero molto gentile, e rispetto molto il modo in cui vede il tennis, è incredibile. E, ovviamente, la sua carriera è stata pazzesca".

Gli elogi ad Agassi

Essendo nato nel 2003, poco prima che Agassi si ritirasse, Rune non ha molti ricordi sulla carriera dello statunitense: "Il mio tempo è più quello di Federer, Nadal, Djokovic, sono loro quelli che ricordo. Ma sicuramente ho visto molti suoi video, e lo ammiro molto", ha dichiarato l'attuale n.9 al mondo, che ha chiarito le dinamiche all'interno del suo staff: "Ho il mio allenatore di lunga data, Lars, che fa la maggior parte del lavoro. Sta facendo un lavoro straordinario, lo rispetto tantissimo. È stato una parte fondamentale nella costruzione del giocatore che sono oggi. Quindi, sai, questo non lo cambierò. Ma era bello avere ogni tanto uno sguardo diverso sul mio gioco". Il danese apprezza Agassi e si rivede in alcuni aspetti del suo gioco: "Come lui, amo rispondere con potenza, ho visto alcune somiglianze. L’ho contattato e lui è stato estremamente disponibile, quindi anche quello è stato molto bello. Sì, vede il mio gioco a un livello molto alto, quindi ero davvero felice di sentire il suo punto di vista. Ovviamente è una leggenda del tennis, quindi ascolti davvero ogni cosa che dice".

