Berrettini, un altro forfait: salta anche Cincinnati, Us Open a rischio 

Matteo Berrettini salta anche il Masters 1000 di Cincinnati in programma dal 7 al 18 agosto. Per il tennista azzurro si tratta del quarto forfait consecutivo dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto. Il 29enne romano ha giocato una sola partita negli ultimi due mesi e mezzo ed è stato battuto dal polacco Majchrzak all'esordio a Wimbledon.

Berrettini, Us Open a rischio

Un periodo molto complicato per lui che è ormai scivolato fuori dalla top 50 mondiale. Le sue condizioni fisiche destano qualche preoccupazione anche in vista dell'ultimo Slam della stagione, gli Us Open, in calendario dal 24 agosto al 7 settembre a New York.

