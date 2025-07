Berrettini, da "mi sono rotto qui" all'allarme Us Open. E spunta la ballerina

Matteo Berrettini è un patrimonio del tennis e dello sport italiano e come tale va trattato e salvato. L’ex numero 6 della classifica ATP è ormai incline ad alti e bassi , in campo e umorali, e proprio l’aspetto psicologico sembra essere in questo momento il più delicato. Lo scorso anno in questo periodo l’azzurro aveva ritrovato il piacere del gioco e del successo sul rosso di Gstaad e Kitzbuhel, con tanto di nuova scalata al ranking. Poi era stato un grande trascinatore, in campo e da protagonista, nella fase finale di Davis Cup, trofeo sollevato dall’Italia a Malaga per il secondo anno consecutivo. I dubbi fisici e mentali che ne avevano bloccato la carriera sembravano ormai alle spalle. Nel 2025 il 29enne tennista romano ha centrato i quarti negli ATP 500 di Doha e Dubai e soprattutto nel Masters 1000 di Miami dove ha lottato alla pari con Taylor Fritz . La sua macchina fisica pareva essere tornata a funzionare a meraviglia, con il servizio devastante e il diritto capace di mettere in difficoltà chiunque. Matteo e i suoi tanti tifosi attendevano una stagione sulla terra da mattatore e invece così non è stato.

Berrettini: allarme Us Open

L’azzurro è stato costretto al ritiro nel 3° turno del 1000 di Madrid, contro Draper per la ricomparsa del problema agli addominali. Da quel momento è ripartito il “calvario” sportivo di Matteo, che ha provato a rientrare nel Masters 1000 di casa, a Roma, ritirandosi ancora una volta nel match di 3° turno contro Ruud. Non ha giocato fino a Wimbledon, dove ha perso al 1° turno contro il polacco Majchrzak. Una battuta d’arresto che ha minato le sue convinzioni portandolo a dire: “Così è difficile giocare, dovendo ripartire sempre da zero o quasi”. Che qualcosa si fosse rotto sul piano emotivo lo aveva già fatto dunque intendere… “Mi sono rotto qui” aveva detto in conferenza stampa toccandosi la testa dopo la sconfitta sull’erba più amata dagli specialisti come lui. I forfeit in serie dell’ultimo periodo, l’ultimo quello nel prossimo Masters 1000 di Cincinnati, l’hanno confermato. Berrettini rischia pertanto di arrivare agli US Open, sempre che decida di esserci, senza match sul cemento, salvo l’eventuale decisione di prendere il via nel 250 di Winston-Salem. Intanto sta cercando tranquillità a Portofino dove è stato “paparazzato” da Diva e Donna in compagnia di Vanessa Bellini, una delle prime ballerine nel tour del rapper milanese Marracash, conosciuta a Torino a metà giugno durante una delle tappe dello stesso circuito.

Sonego ok a Toronto: ora c'è Rublev

Esordio convincente per Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Toronto. Ha comandato dall’inizio alla fine il match contro il cinese Bu, 23 anni e n° 76 ATP, in stagione finalista nel Challenger 175 di Torino. Due break in favore dell’azzurro, quasi perfetto al servizio, con tanto di game di chiusura della prima frazione condito da due ace (6-1). Nella seconda, break e contro-break per l’iniziale 2-2. Il torinese è tornato in vantaggio sul 4-3 e servizio, con un nuovo break. L’ha tenuto fino al termine (6-4) volando al 3° turno dove troverà Rublev che ieri ha raggiunto le 250 partite vinte nel massimo circuito. Il programma è stato ritardato causa pioggia. Oggi tornerà in gara Lorenzo Musetti, alle 18,30 italiane, contro l’americano Michelsen. Nella nostra notte Arnaldi cercherà l’impresa contro Zverev. A Montreal (WTA 1000) eliminata al 2° turno Lucia Bronzetti, dalla danese Tauson.