Berrettini, l'ultimo stop e gli Us Open: l'indizio social con Sinner

"Step by step with the best". Questa la didascalia di Matteo Berrettini nella foto che ha appena pubblicato sul suo account Instagram. Il tennista romano è alle prese con un altro momento delicato della sua carriera, tra infortuni, alti e bassi e un morale non proprio alle stelle. Il match di primo turno a Wimbledon, perso contro Kamil Majchrzak, è l'unico che Berrettini ha giocato negli ultimi due mesi e mezzo, quasi tre. In precedenza ha saltato il Roland Garros e successivamente la stagione sul cemento americano. Tutt'ora è incerta anche la sua presenza agli US Open, ma proprio l'ultimo post social lascia un po' di speranza.