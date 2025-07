Il cuore di Sinner: dona cinque milioni a sostegno dei cani

Dalla "Sinner mania" alla "Dogtopia". Jannik Sinner donerà 5 milioni di euro per costruire una struttura di circa 15 ettari nei pressi Bologna: l'obiettivo è supportare i cani grazie alla presenza di campi di addestramento, giochi, aree acquatiche, oltre a un'assistenza veterinaria perennemente attiva. Grande appassionato di animali, l'italiano ha intenzione di aiutare i cani abbandonati e non solo. L'ennesimo grande gesto dell'altoatesino, fonte di ispirazione non solo in campo ma anche fuori.

Il precedente al Roland Garros

Che Sinner fosse un amante dei cani si era visto già al Roland Garros, dove si è ritrovato a giocare con le palline da tennis assieme ad alcuni cuccioli e aveva raccontato lui stesso questa sua passione: "Io li amo, non ne abbiamo mai avuto uno. Sono fedeli, leali, cercano anche di ascoltarti. Mi piacciono molto gli animali, e i cani in particolare. Non so se prenderei mai un cane mentre sono ancora nel circuito, perché bisogna dedicargli tempo, non è facile per un tennista, ma sicuramente si può trovare un modo", ha detto nel video pubblicato sui canali ufficiali dello slam parigino. Sinner aveva anche lanciato un messaggio per incitare tutti gli appassionati di tennis, ma non solo, ad adottare un cane: "Hanno bisogno di una casa".