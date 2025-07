Musetti, a Toronto è già fine corsa: ko al terzo turno con Michelsen

Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro esce sconfitto ai sedicesimi contro lo statunitense Alex Michelsen, numero 34 del ranking mondiale, salutando ufficialmente il National Bank Open al terzo turno. Al termine dell'incontro durato circa due ore e mezza, il numero 10 ATP non è riuscito a chiudere il match al secondo set, dopo aver conquistato il primo col punteggio di 6-3. Ottima prova di Michelsen, che tiene testa al tennista azzurro fino al tie-break, assicurandosi il set numero due - 6-7 (4) il punteggio - riportando il match in parità. Nel corso del terzo set si assiste ad un iniziale vantaggio di Musetti, portatosi sul 2-0, ma le carte in tavola sono state decisamente ribaltate dallo statunitense Michelsen, autore di un'ottima rimonta con la quale ha staccato di due game l'azzurro fino alla fine dell'incontro. L'ultimo set è terminato 4-6 per il numero 34 ATP, che gli ha permesso di ottenere un traguardo decisamente importante, staccando il pass per il quarto turno - gli ottavi -, in cui affronterà il vincente tra Learner Tien e Reilly Opelka, in un match tutto americano.