Berrettini, ci pensa Sinner! Quell'amicizia che funziona maledettamente bene e la doppia missione

Berrettini si allena con Sinner

Riparte dal Numero Uno, il Berretto disperso, introvabile dal giorno della svogliata sconfitta contro il polacco impronunciabile, Majchrzak, sul Numero Tre di Wimbledon, che mentre ci perdeva in un’arruffata esibizione obbligava tutto lo stadio a chiedersi come fosse possibile, per uno del suo valore tennistico, finire per stracci contro un giocatorino distante chilometri (o miglia, visto che eravamo in Inghilterra) dal suo livello. Fu lì, che Matteo, con l’animo già ghermito da un preoccupante stato depressivo, fece sapere di essersi «rotto qui», e per non indulgere in pericolosi fraintendimenti, indicò subito la testa. Quattro settimane di silenzio, interrotto giusto da una manciata di foto che lo davano a spasso per Portofino con una ragazza senza nome (Vanessa Bellini, si è saputo dopo), ballerina nel tour di “Marracash”. Con le conseguenze che di settimana in settimana sono state puntualmente segnalate da Tuttosport. Niente Gstaad, niente Kitzbuhel, i tornei post Championships che l’anno scorso aveva dominato, e niente Toronto né Cincinnati, con l’ovvio crollo in classifica, dal numero 30 all’attuale 57, che sarà un problema serio da affrontare, al momento dell’ennesimo tentativo di rimettersi in carreggiata. Serviva una scossa, ed eccola qui, ancora allo stato embrionale si dirà, ma tale da permettergli un annuncio dopo il lungo silenzio. Ovviamente via social, con foto che lo ritrae al fianco del numero uno Jannik Sinner dopo l’allenamento svolto insieme a Montecarlo. E una scritta a corredo del tutto, “step by step with the best”, passo dopo passo con il migliore.

Il rapporto virtuoso tra Berrettini e Sinner

È una “amicizia contegnosa” che funziona maledettamente bene, quella fra i due. Nella quale prevalgono serietà e una certa imperturbabilità. Mi è capitato di scrivere che sono talmente distanti, Matteo e Jannik, come modi di essere e di fare, che potrebbero diventare i migliori amici di sempre. Si completano, c’è stima reciproca, e non è la prima volta che si danno una mano. Matteo è intervenuto rapido sulla questione Clostebol, che poi è costata a Sinner tre mesi di stop (senza i quali – ma è una mia convinzione – avrebbe potuto giocarsi ancora meglio le sue carte al Roland Garros, e oggi, forse, inseguire il sogno del Grande Slam), dicendosi stra-convinto della non colpevolezza di Jannik, e poi, più avanti, che tutti avrebbero dovuto fare i conti con lui al ritorno in campo. E Sinner ha preteso che Matteo fosse nel gruppo degli azzurri in festa per la conquista della prima Davis, convinto che un nome come il suo non dovesse essere dimenticato. Berrettini non vi poté partecipare, per via di uno dei soliti infortuni, ma l’anno dopo fu uno dei principali punti di forza della squadra, anche in doppio, che vide i due in campo per la conquista del punto decisivo contro l’Argentina (6-4 7-5 a Gonzalez e Molteni) nei quarti di finale della fase conclusiva. E fu la terza Davis per l’Italia.