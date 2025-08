Zverev batte Arnaldi in rimonta: il tedesco accede agli ottavi a Toronto

Nulla da fare per un combattivo Matteo Arnaldi contro Alexander Zverev nel terzo turno del "National Bank Open Presented by Rogers", l'Atp Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto. Il tennista ligure, numero 41 del mondo e 32ª testa di serie, ha ceduto di fronte al tedesco, numero 3 del ranking internazionale e primo favorito del tabellone, col punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-2. Agli ottavi di finale, Zverev affronterà il n. 24 ATP e 14a testa di serie Francisco Cerundolo , che ha vinto in due set il derby argentino con Tomas Etcheverry .

La rimonta di Zverev

Nel primo parziale Arnaldi perde il servizio al quinto gioco, recupera il break di svantaggio e porta il set al tie-break, dove con un solo ma decisivo mini-break si porta avanti nel punteggio. Nel secondo parziale Zverev breakka in apertura e riesce a gestire, prolungando la partita al terzo set, dove c'è massimo equilibrio fino al 2 pari, poi il tedesco piazza due break in rapida successione e si aggiudica l'incontro. Prestazione nel complesso positiva per l'azzurro, che per lunghi tratti ha giocato alla pari con il numero 3 del mondo, il quale è stato costretto a salire di livello per ribaltare le sorti del match.

Gli altri incontri

Nelle altre partite della notte, Learner Tien si è aggiudicato il derby con Reilly Opelka per 7-6 6-3 e agli ottavi andrà a sfidare l'altro statunitense Alex Michelsen, che ha eliminato Lorenzo Musetti. Holger Rune ha superato brillantemente il francese Alexandre Muller 6-2 6-4. Il danese se la vedrà con l'australiano Alexei Popyrin, che ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev, con il punteggio di 5-7 6-4 6-4. Oggi in campo gli unici due azzurri rimasti nel tabellone, per un posto negli ottavi di finale: non prima delle 18:30 ora italiana Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev, n. 11 ATP e sesta testa di serie del torneo, mentre alle 23 è in programma la sfida tra Flavio Cobolli e l'ungherese Fabian Maroszan.