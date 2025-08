Alcaraz dice tutto: da Sinner fino alle rivelazioni sulla finale a Parigi e quei tre match point...

L'amore per il tennis e l'incredibile rimonta su Sinner

"Mi piace molto giocare a tennis. È la mia passione, è ciò che ho scelto, è ciò che amo. Ma alla fine, è come tutto il resto. Se giochi ogni giorno e non ti prendi una pausa, per staccare la spina, quell'entusiasmo svanisce. Quindi cerco sempre di trovare momenti di divertimento, di voglia di vivere". Ha esordito così Carlos Alcaraz partendo, ovviamente, da quello che è il suo tema principale: il tennis. A tal proposito, non poteva non far riferimento ad una delle sue vittorie più belle: quella al Roland Garros di Parigi contro Jannik Sinner. Lo spagnolo era ormai ad un passo dalla sconfitta, con il numero 1 azzurro in vantaggio di due set e tre palle a disposizione per chiudere il match: "Ho semplicemente pensato di recuperare un po' alla volta: un punto, poi un altro punto, poi un altro punto, soprattutto quei tre punti", dice. "Chiudere uno Slam è molto, molto difficile, quindi sapevo che avrei avuto delle occasioni. Ecco perché sono rimasto calmo. Sapevo che non sarebbe stato facile per lui. Era un po' l'immagine che volevo dare anch'io", afferma Alcaraz. "Non ho mai dubitato di poter tornare, ma ovviamente bisogna sempre mostrare un'immagine di sicurezza in se stessi. Non appena mostri debolezza all'altro, è finita: sei perduto."

Alcaraz, tra hamburger e la scomoda eredità di Nadal

Il numero due spagnolo ha parlato anche di quelle che sono le sue 'abitudini' al termine di un match, con un'attenzione particolare al post vittoria di un torneo: "Mangio un hamburger prima, durante o dopo un torneo", dice. "E mi concedo sempre un dessert, un po' di cioccolato: per me non è un problema. Come festeggio? Magari quando torno a casa. Il cibo di mia madre è sempre il migliore. E bevo champagne e Coca-Cola, cosa che non faccio durante i tornei... Senza esagerare, ovviamente". Alcaraz ha poi proseguito introducendo l'argomento relativo ai successori ed ai grandi volti del tennis. Analizzando la nazionalità in comune con Rafael Nadal, risulta difficile non considerarlo l'erede naturale, seppur con caratteristiche molto differenti. Lo spagnolo, però, non sembra essere d'accordo con le convinzioni generali: "Non voglio che mi si chiami il successore di Rafa" ha affermato, mostrando grande personalità con quanto ha aggiunto: "Il tennis ha sempre avuto grandi rivalità e grandi giocatori. È un privilegio che la gente guardi al nostro gioco in questo modo, con tanto entusiasmo, ma alla fine non abbiamo alcun obbligo di fare quello che hanno fatto loro, tutt'altro. Se non rimani saldo ai tuoi ideali, in ciò che vuoi, quella pressione può divorarti. Devi sapere come distinguerti. Cerchiamo di non pensare a nessuna pressione e men che meno a fare quello che hanno fatto loro".