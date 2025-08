Cobolli batte Marozsan e vola agli ottavi a Toronto: chi affronterà

TORONTO (Canada) - Flavio Cobolli conferma il buon momento e stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto. l tennista romano ha battuto l'ungherese Fabian Marozsan (numero 56 al mondo) con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in un'ora e 50 minuti.

Un match complicato per entrambi in tennisti vista la disparità tra colpi vincenti ed errori gratuiti: 29-44 per l'italiano contro il 16-53 del magiaro che al 10° gioco del 2° set riesce a strappare la battuta a Flavio per vincere 6-4 ed estendere il match alla terza frazione. Battaglia serrata fino al 5° gioco quando, sul 40-0, Marozsan si fa rimontare e ai vantaggi Cobolli si prende il break per il 3-2 scappando fino al 5-2 con doppio break. Il magiaro recupera il primo (5-3) ma il romano mantiene la calma e al 9° gioco si riprende il break per per chiudere i conti. Al prossimo turino per Flavio c'è la testa di serie numero 4 nonché numero 7 al mondo Ben Shelton che ha battuto il connazionale Brandon Nakashima, l'azzurro conduce 2-1 negli scontri diretti contro lo statunitense

