Djokovic comproprietario di un club francese. Con Nole anche Massa e Magnussen!

LE MANS (Francia) - Novak Djokovic entra nel mondo del calcio e lo fa da azionista. Ufficiale infatti l'entrara della leggenda del tennis nel Le Mans, squadra francese neopromossa in Ligue 2, con il ruolo di comproprietario. Tra i nuovi soci figurano anche gli ex piloti di Formula 1 quale l'ex ferrarista Felipe Massa e Kevin Magnussen, insieme alla società di investimenti OutField, co-fondato da Pedro Olivera, e vede anche la partecipazione di Georgios Frangulis, Ceo del marchio globale di alimenti salutari OakBerry. Il comunicato del club a firma del presidente della società Thierry Gomez cha preso in mano le redini del Club nel 2016,: "Novak Djokovic è il giocatore di maggior successo della storia del tennis - si legge nel comunicato ufficiale del Le Mans - la cui forza mentale e l’approccio unico apporteranno un notevole valore aggiunto. Felipe Massa e Kevin Magnussen contribuiranno a creare un ponte tra calcio e Motorsport, un punto di forza distintivo del marchio Le Mans”.

