Sinner è arrivato a Cincinnati: la missione negli Usa, l’obiettivo e la sfida infinita con Alcaraz

Sta di fatto che, a dispetto di 12 mesi fa, l'umore di Sinner appare agli antipodi. Per lui si presenta adesso una sfida decisamente importante: quella di difendere il primato della classifica ATP. Questa è la settimana numero 61 da primo in graduatoria per lui, e lo rimarrà almeno fino agli Us Open, raggiungendo quantomeno le 65 settimane. Il suo obiettivo, neanche troppo velato, è quello di raggiungere le 75 settimane di Lleyton Hewitt.

Con l'obiettivo reso ovviamente più complicato dai tre mesi di stop scontati all'inizio del 2025 per il caso Clostebol, Sinner dovrà anche fare i conti con un agguerrito Carlos Alcaraz: se il primo è a 12030 punti, lo spagnolo segue a ruota con 8600. L'azzurro non prenderà parte al torneo di Toronto, perdendo dunque 200 punti rispetto alla passata stagione dove partecipò arrivando ai quarti di finale. Neanche Alcaraz ci sarà, ma non cambierà nulla per il numero 2 in virtù dell'assenza anche nel 2024.

Il testa a testa per la classifica ATP

La sfida a distanza tra i due riparte dunque dal Masters 1000 di Cincinnati, torneo nel quale lo spagnolo dovrà difendere soltanto 10 punti a dispetto dei 1000 di Sinner. Poi sarà il turno degli Us Open: anche in quel caso il tennista di Murcia difenderà 50 punti, mentre l'azzurro ben 2000. Queste saranno le prime vere ghiotte occasioni per Alcaraz di avvicinarsi concretamente all'italiano. Ma da qui alla fine del 2025 quanti punti dovrà difendere Sinner? E quanti Alcaraz?

Il numero 1, fino alle Atp Finals di Torino che avranno luogo a novembre, ben 6030 mentre lo spagnolo "appena" 1060. Dunque per chiudere l'anno ancora da primo della classe, Sinner avrà bisogno di recuperare, entro novembre, 1540 ad Alcaraz. La sfida tra i due migliori tennisti al mondo è apertissima, ma molto dipenderà da quanto accadra a Flushing Meadows: se lo spagnolo dovesse vincere o comunque arrivare in finale, a Sinner servirà una vera e propria impresa per restare in vetta. Ma d'altronde, l'azzurro ha già dimostrato di poter raggiungere traguardi prima impensabili.