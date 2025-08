Cobolli si arrende a Shelton nel terzo set: finisce agli ottavi il Masters 1000 di Toronto

Flavio Cobolli esce di scena agli ottavi di finale del 'National Bank Open', sesto Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, di scena sul cemento di Toronto (dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada . Nella notte italiana il 23enne romano, n.17 del ranking ('best') e 13 del seeding, ha ceduto con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (1), al termine di una battaglia durata quasi due ore e mezza, al mancino statunitense Ben Shelton , n.7 Atp e quarto favorito del seeding.

Cobolli-Shelton, la partita

Cobolli non ha sfruttato un vantaggio di 5-3 nel set decisivo ma Shelton da parte sua non ha trasformato un match-point nel dodicesimo gioco. Per l'azzurro la beffa di aver messo a referto più vincenti del suo avversario, 31 contro 26, e meno errori gratuiti, 44 contro 46, ma di aver comunque perso la partita, con tanto di discussione finale tra i due al momento della stretta di mano. Martedì nei quarti Shelton troverà dall’altra parte della rete l’australiano Alex De Minaur, n.8 del ranking e 9 del seeding, che si è sbarazzato per 6-2 4-6 6-4 dello statunitense Frances Tiafoe, n.12 Atp e settima testa di serie.

