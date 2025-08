“Cosa hai fatto dopo Wimbledon?”: il colloquio Sinner-Alcaraz a Cincinnati è virale!

Jannik Sinner prepara il ritorno in campo. Dopo il trionfo a Wimbledon, che è valsa una pagina inedita nella storia del tennis italiano, il numero 1 al mondo è atteso a Cincinnati (la cui edizione 2025 resterà orfana tra gli altri di Novak Djokovic) dove proverà a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe, sconfitto per 7-6(4), 6-2. Al Lindner Family Tennis Center, il campione azzurro tornerà dunque a competere sul prediletto cemento, su cui ha raccolto 17 dei 20 titoli vinti nel singolare. Il 1000 in Ohio, al via il 7 agosto con finale in programma il 18, mette inoltre in palio i punti da difendere per consolidare la leadership della graduatoria mondiale, che vede l'altoatesino mantenere il comando con 12030 punti contro 8600 del diretto del diretto concorrente Carlos Alcaraz, che il 5 agosto ha raggiunto il rivale in Ohio, incontrandolo durante gli allenamenti. Un incontro che non è passato inosservato, con i primi due tennisti al mondo, prossimi a contendersi lo Us Open, che si sono intrattenuti a bordo campo ripresi dalle telecamere.