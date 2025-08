Sinner al Six Kings Slam, ecco i partecipanti ma sui social è polemica sulla locandina: il motivo

A seguito del sorteggio per il tabellone del Cincinnati Open, avvenuto nella giornata di ieri, oggi è stata ufficialmente presentata la seconda edizione del torneo più ricco del mondo: il Six Kings Slam. La competizione si svolgerà in Arabia Saudita il prossimo ottobre, più precisamente dal 15 al 18, e vedrà Jannik Sinner fronteggiarsi contro i migliori tennisti del ranking ATP: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Jack Draper ed Alexander Zverev - 'sostituti' di Rafael Nadal, Daniil Medvedev ed Holger Rune -, i quali insieme al numero 1 azzurro rappresenteranno i sei 're' della ricchissima competizione. Attraverso il proprio profilo ufficiale X, il presidente dell'Autorità Generale per l'intrattenimento Turki Alalshikh, ha condiviso la locandina di presentazione del Six King Slam, accompagnata dalla didascalia: "Per tutti gli amanti del tennis, i re sono tornati. I sei migliori tennisti del mondo si sfiderano nel Six Kings Slam ad ottobre". Fin qui tutto normale, se non fosse per la disposizione dei tennisti all'interno della 'copertina' del torneo, la quale sembrerebbe aver suscitato non poca indignazione tra gli italliani. Il motivo? Al centro della locandina, in primo piano, figurano Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, due fuoriclasse indiscussi del tennis, con Jannik Sinner - attuale numero 1 nel ranking mondiale - che figura al fianco di 'Nole'.