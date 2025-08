Paolini e Bronzetti a Cincinnati: chi sfidano le azzurre ed il sorteggio del tabellone

Ottavo torneo Wta 1000 in calendario per il 2025, il Cincinnati Open di scena al Lindner Family Tennis Center a Mason, Ohio, è anche l'ultima grande tappa di avvicinamento allo US Open, quarto e ultimo Slam dell'anno. Quest'anno, per il torneo, sarà la primissima volta con un tabellone 'allargato' a 96 giocatrici. Per l'Italia, ci saranno Jasmine Paolini (n.7) - che usufruirà di un bye come tutte le altre teste di serie - e Lucia Bronzetti. Da n.9 del ranking WTA e 7 del seeding, Jasmine Paolini sarà per la quarta volta ai nastri di partenza del Cincinnati Open. Dopo il bye che spetta alle teste di serie, la tennista toscana - desiderosa di lasciarsi alle spalle il prima possibile la sconfitta al secondo turno (per lei l'esordio) di Montreal contro la giapponese Ito - entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra una qualificata e la greca Maria Sakkari, n.72 Wta. Il percorso ipotetico di 'Jas' prevederebbe un terzo turni contro la statunitense Krueger, 26esima testa di serie (o una ritrovata Sevastova?), ed un'ottavo contro la ceca Noskova (n.20) o l'ucraina Svitolina (n.10), reduce dai quarti a Montreal. Nei quarti poi la sfida contro Coco Gauff, n.2 del ranking e del seeding. Un anno fa, in Ohio, la 29enne di Bagni di Lucca si fermò agli ottavi di fronte a Mirra Andreeva, ma il miglior risultato in assoluto resta il quarto di finale raggiunto nel 2023, stoppata da Gauff.