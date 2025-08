Sinner a Cincinnati: “A Wimbledon sorpreso da me stesso”. Su Ferrara, il gomito e il manicotto...

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo. Dopo l'incredibile successo di Wimbledon , il numero 1 ATP ha adesso nel mirino il Cincinnati Open , in vista del quale ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione, in particolar modo sul problema al gomito che ha messo a rischio il prosieguo del torneo londinese, culminato poi con la conquista del trofeo ai danni del numero 2 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz . Particolare attenzione è stata posta da Jannik su quel manicotto che aveva già utilizzato a Wimbledon , a partire dal match contro lo statunitense Ben Shelton , a seguito della preoccupante caduta riportata nell'incontro con Dimitrov : "Il gomito sta bene. Oggi è stata la prima volta che ho messo la manica perché mi piace la sensazione - ha tranquillizzato -. Ti dà un po’ più di stabilità nell’impatto con la palla. L’avevo usata anche a Wimbledon e mi era piaciuta. Vedremo quando farà molto caldo e umido, perché cambia un po’. Ma mi piace la sensazione di colpire con più purezza". Ha commentato così Sinner il suo 'problema' al gomito, con le preoccupazioni che parrebbero esser rientrate definitivamente in vista del ritorno in campo a Cincinnati . Ed i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo...

Sinner, il gomito non è un problema. E sul rientro di Ferrara...

"Tornare in campo e riuscire a esprimere questo livello di gioco dopo quello che era successo nello Slam precedente a tratti ha sorpreso anche me. Quindi sono molto contento, arrivo con quella spinta", ha affermato Jannik. A Cincinnati il torneo durerà due settimane. "Ormai ci sono tanti tornei con il draw a 96. Il torneo diventa lungo. Ma allo stesso tempo non possiamo controllare tutto - ha concluso -. Per i tifosi è bello, perché possono godersi due weekend di buon tennis. Se mi chiedi se preferirei un torneo di una settimana… sì, come quello di Monte Carlo per esempio, lo preferisco. Però va bene così". Poi spazio alle domande che fanno riferimento allo scorso anno, quando affrontò la vicenda Clostebol, e soprattutto al rientro del preparatore Umberto Ferrara: "Penso che sia stato già detto tutto con il comunicato ufficiale, quindi non c'è altro da aggiungere", taglia corto. Sono passate più settimane dal successo di Wimbledon che il numero 1 al mondo ha sfruttato per ricaricarsi in vista del tour statunitense: "Mi sono preso un po' di tempo per la mia famiglia, gli amici, le persone più importanti - conclude - Ma ovviamente sono tornato ad allenarmi per essere pronto per la stagione americana, che è davvero importante".