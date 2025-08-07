Shelton-Khachanov in finale a Toronto. Favola Mboko a Montreal: ultimo atto con Osaka

TORONTO - Si è chiusa con un doppio verdetto a sorpresa la serata delle semifinali al National Bank Open Presented by Rogers. Dopo aver rispettivamente battuto Alexander Zverev e Taylor Fritz , prime due teste di serie del torneo, saranno infatti Karen Khachanov (n. 11 del seeding) e Ben Shelton (n. 4) a giocarsi il titolo del sesto Masters 1000 della stagione . Se per l’americano, n. 7 al mondo, sarà la prima finale di questo calibro, per Khachanov si tratta invece di un gradito ritorno, a sette di distanza dalla prima e unica, vinta a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic .

Shelton-Khachanov, la finale a Toronto

Il russo, n. 16 al mondo, veniva da tre sconfitte consecutive contro Zverev (n. 3 al mondo), sconfitto nella notte col punteggio finale di 6-3, 4-6, 7-6(4), annullando anche un match point nel dodicesimo game del terzo parziale. In finale, come detto, toccherà al russo il ruolo dell’esperto, contro uno Shelton che ha la stessa età, 22 anni, della sua finale a Parigi-Bercy. Il talento di Atlanta, classe 2002, è riuscito a sbrigare la pratica Fritz senza mai concedere palla break, e concretizzandone a sua volta tre per il 6-4, 6-3 finale. Quella giunta nella nottata italiana è la vittoria più pesante della carriera di Shelton a parimerito con quella giunta su Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai del 2023, dove lo stesso azzurro – come Fritz – era al n. 4 del ranking.

Favola Mboko

Victoria Mboko continua a stupire. La canadese, numero 85 del ranking Wta e in tabellone grazie a una wild card, si giocherà il titolo dell'Omnium Banque Nationale, torneo 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari, contro la giapponese Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo oggi 49esima nella classifica mondiale. La beniamina di casa, 19 anni il 26 agosto, si è imposta sulla kazaka Elena Rybakina, numero 12 del ranking e 9 del seeding, con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-6 (4).Osaka, invece, ha battuto la danese Clara Tauson, numero 19 Wta e 16esima testa di serie, chiudendo la semifinale in due set: 6-2, 7-6 (7) i parziali.