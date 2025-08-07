Alcaraz fissa l'obiettivo: "Voglio tornare numero 1". Su Sinner e la finale di Wimbledon...

Carlos Alcaraz si mette alle spalle la sconfitta in finale a Wimbledon contro Jannik Sinner e riparte da Cincinnati. Entrambi i giocatori si sono presi delle settimane di pausa dopo Londra, perciò la loro stagione sul cemento inizierà proprio nel Masters 1000 in Ohio . Dalle parole dello spagnolo in conferenza stampa non sembrano trapelare rimpianti dopo la prima finale slam persa in carriera: "È una sensazione nuova, ma devi essere pronto. Non voglio mai perdere nessuna finale, che si tratti di Wimbledon o di un altro Slam, ma ho lasciato il campo felice e orgoglioso. Ho pensato che prima o poi avrei perso una finale in un Major, è capitato a tutti".

La vetta del ranking nel mirino

Da questa fase della stagione Alcaraz avrà la possibilità di recuperare terreno nel ranking ATP, dove Sinner è in vetta con 3430 punti di vantaggio. Il n.1 al mondo lo scorso anno vinse Cincinnati, US Open, Shangai e le Finals di Torino, con anche la finale a Pechino nel mezzo, per cui avrà tanti punti da difendere. Nello stesso periodo, lo spagnolo ottenne risultati deludenti: primo turno in Ohio, secondo turno a New York, quarti a Shangai e fuori nella fase a gironi a Torino, con l'unica magra consolazione del trionfo a Pechino battendo Sinner nell'ultimo atto. Alla luce di tutto ciò, Alcaraz punta a riconquistare la vetta del ranking: "Sono davvero contento di tutto quello che sto facendo e cercherò di continuare così. Ci sono molte cose che voglio aggiungere al mio gioco per migliorare in partita, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: essere felice, godermi il tempo dentro e fuori dal campo nei migliori tornei del mondo. Ovviamente anche tornare numero uno alla fine dell'anno è il mio obiettivo nella seconda parte di stagione", ha affermato.

La rivalità con Sinner

A proposito del dualismo con Sinner, il n.2 del mondo si è espresso così: "Sono davvero felice della rivalità che sto costruendo con Jannik. Entrambi abbiamo già fatto grandi cose nel tennis. Lasciamo che siano le persone a parlare della nostra rivalità e di quello che stiamo facendo nella storia del tennis. Non penso alla storia che stiamo scrivendo, abbiamo ancora una lunga carriera davanti a noi". Sul periodo di vacanza: "Sono stato in Spagna e ho trascorso il tempo con la mia famiglia e i miei amici. Trascorrere tre settimane a casa durante le vacanze estive è stato incredibile, ancora non ci credo. Ho cercato di sfruttare il tempo nel miglior modo possibile con tutti. Arrivo più forte a Cincinnati, un torneo che adoro giocare".