Alcaraz fissa l'obiettivo: "Voglio tornare numero 1". Su Sinner e la finale di Wimbledon...

Carlos Alcaraz si mette alle spalle la sconfitta in finale a Wimbledon contro Jannik Sinner e riparte da Cincinnati. Entrambi i giocatori si sono presi delle settimane di pausa dopo Londra, perciò la loro stagione sul cemento inizierà proprio nel Masters 1000 in Ohio. Dalle parole dello spagnolo in conferenza stampa non sembrano trapelare rimpianti dopo la prima finale slam persa in carriera: "È una sensazione nuova, ma devi essere pronto. Non voglio mai perdere nessuna finale, che si tratti di Wimbledon o di un altro Slam, ma ho lasciato il campo felice e orgoglioso. Ho pensato che prima o poi avrei perso una finale in un Major, è capitato a tutti".
La vetta del ranking nel mirino
Da questa fase della stagione Alcaraz avrà la possibilità di recuperare terreno nel ranking ATP, dove Sinner è in vetta con 3430 punti di vantaggio. Il n.1 al mondo lo scorso anno vinse Cincinnati, US Open, Shangai e le Finals di Torino, con anche la finale a Pechino nel mezzo, per cui avrà tanti punti da difendere. Nello stesso periodo, lo spagnolo ottenne risultati deludenti: primo turno in Ohio, secondo turno a New York, quarti a Shangai e fuori nella fase a gironi a Torino, con l'unica magra consolazione del trionfo a Pechino battendo Sinner nell'ultimo atto. Alla luce di tutto ciò, Alcaraz punta a riconquistare la vetta del ranking: "Sono davvero contento di tutto quello che sto facendo e cercherò di continuare così. Ci sono molte cose che voglio aggiungere al mio gioco per migliorare in partita, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: essere felice, godermi il tempo dentro e fuori dal campo nei migliori tornei del mondo. Ovviamente anche tornare numero uno alla fine dell'anno è il mio obiettivo nella seconda parte di stagione", ha affermato.
La rivalità con Sinner
A proposito del dualismo con Sinner, il n.2 del mondo si è espresso così: "Sono davvero felice della rivalità che sto costruendo con Jannik. Entrambi abbiamo già fatto grandi cose nel tennis. Lasciamo che siano le persone a parlare della nostra rivalità e di quello che stiamo facendo nella storia del tennis. Non penso alla storia che stiamo scrivendo, abbiamo ancora una lunga carriera davanti a noi". Sul periodo di vacanza: "Sono stato in Spagna e ho trascorso il tempo con la mia famiglia e i miei amici. Trascorrere tre settimane a casa durante le vacanze estive è stato incredibile, ancora non ci credo. Ho cercato di sfruttare il tempo nel miglior modo possibile con tutti. Arrivo più forte a Cincinnati, un torneo che adoro giocare".