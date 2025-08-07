Musetti: "Sul cemento non mi sento ancora al meglio. L'obiettivo è fare bene a Cincinnati e..."

"È bello tornare a Cincinnati. Le condizioni sono leggermente diverse e possono aiutarmi sicuramente". Così ai microfoni di Sky Sport Lorenzo Musetti , numero 11 del mondo e nona testa di serie del Cincinnati Open, Atp Masters 1000 con un montepremi di 9,193,540 doillari. "Su questa superficie non mi sento ancora al meglio per esprimere il mio tennis, ma aver giocato alcune settimane prima di questo torneo mi fa ben sperare per adattarmi il meglio possibile. L'obiettivo è fare bene in questo Masters 1000, dove non ho mai ottenuto grandi risultati e prepararmi al meglio per gli US Open", ha aggiunto Musetti.

Musetti riparte da Cincinnati

Che il cemento non fosse la superficie a lui più congeniale lo aveva dichiarato anche il suo coach Simone Tartarini. Ma Musetti dovrà buttare il cuore oltre l'ostacolo per mettersi alle spalle il periodo negativo, cominciato con la sconfitta all'esordio a Wimbledon. Dopo il ritiro in semifinale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, il 23enne ha giocato appena 4 match in singolare, vincendone uno soltanto a Toronto. Di conseguenza è scivolato fuori dalla top 10 del ranking ATP e al momento sarebbe il primo escluso dalle Finals a Torino di fine anno. Tuttavia, avendo pochi punti da difendere in questa seconda parte di stagione, l'italiano ha tutte le carte in regola per risalire. Al debutto a Cincinnati affronterà il vincente del match tra il connazionale Matteo Arnaldi e il francese Benjamin Bonzi.