Cincinnati, Nardi in tabellone da lucky loser: chi affronta all'esordio

Un posto nel main draw del "Cincinnati Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center nella metropoli dell'Ohio. Questo il regalo che ha ricevuto Luca Nardi, che ieri ha festeggiato il suo 22esimo compleanno. Il pesarese, numero 97 Atp e sesta testa di serie delle qualificazioni, dopo essere stato battuto nel turno decisivo per 6-4, 6-3 in un'ora e 23 minuti dal belga Alexander Blockx, numero 121 Atp e 18esima testa di serie, è stato infatti ripescato come lucky loser.
Eventuale secondo turno con Shapovalov
Nardi non aveva più disputato incontri ufficiali dopo Wimbledon, in cui era stato sconfitto al primo turno da Jannik Sinner. A Cincinnati il classe 2003 sarà dunque l'ottavo italiano nel tabellone principale. Affronterà all'esordio Thiago Agustin Tirante, numero 130 Atp, anche lui passato attraverso le qualificazioni. Il 24enne argentino si è imposto in due set (6-4, 6-4) nell'unico precedente con il marchigiano, disputato al primo turno delle qualificazioni dello Us Open 2023. Il vincente di questa partita affronterà ai trentaduesimi di finale il canadese Denis Shapovalov, numero 29 Atp e 24 del seeding.