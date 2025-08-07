Matteo Arnaldi eliminato al primo turno di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family Tennis di Mason, Ohio, l'azzurro numero 37 al mondo si è arreso al francese Benjamin Bonzi , dopo aver chiuso il primo set aggiudicandosi il tie-break per 7-6(1). Poi, la rimonta del numero 63 Atp che nei successivi due set si impone per 6-3, 6-4. Una rimonta che segue l'eliminazione all'esordio della scorsa edizione contro Tomas Etcheverry e che scombina inoltre i piani per il derby azzurro con Lorenzo Musetti (numero 8 del seeding), che affronterà sabato 9 agosto.

Atp Cincinnati: gli altri azzurri in gara

Atteso in campo anche il numero 1 al mondo Jannik Sinner, che a Cincinnati è chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione contro Frances Tiafoe: il 4 volte campione Slam esordirà contro il colombiano Daniel Elahi Galan. Quanto agli altri azzurri in gara, scenderanno sul cemento di Mason Flavio Cobolli (Terence Atmane/Yoshihito Nishioka), Lorenzo Sonego (Zizou Bergs), Luciano Darderi (Francisco Comesana/Jaume Munar), Luca Nardi (Thiago Agustin Tirante) e Mattia Bellucci (Damir Dzumhur). Nel femminile, gareggeranno invece la numero 1 d'Italia Jasmine Paolini (Maria Sakkara/Kamilla Rachimova) e la numero 63 Wta Lucia Bronzetti (Lin Zhu).